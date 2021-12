Jogos da I Liga belga sem público a partir de domingo

Redação com Lusa

Os jogos da Liga belga vão passar a ser disputados à porta fechada a partir de domingo, de forma a combater a propagação do coronavírus, que provoca a doença covid-19, anunciou esta quarta-feira o primeiro-ministro da Bélgica.

"Desde há três semanas que o nosso país estabeleceu um conjunto de medidas bastante eficientes para combater a variante Delta e essas medidas surtiram efeito. No entanto, há agora uma preocupação acrescida com a variante Ómicron", afirmou Alexander de Croo, em conferência de Imprensa.

À semelhança do que já sucede nos vizinhos Países Baixos e Alemanha, uma das medidas de combate à pandemia anunciadas pelo governo belga é a proibição de público nas bancadas em jogos de competições desportivas, tanto ao ar livre como em recintos fechados.

As novas medidas entram em vigor a partir de domingo, dia 26 dezembro, precisamente quando começam a ser disputados os encontros da 21.ª jornada do campeonato belga de futebol.

Em declarações ao canal RTBF, o presidente executivo da Pro League, o organismo responsável pela organização das competições profissionais de futebol na Bélgica, Pierre François, considerou que este "fecho de portas vai causar danos" e salientou que a medida está a gerar "grande preocupação" entre os clubes, face a possíveis perdas nas receitas provenientes de bilhetes em janeiro.

A covid-19 provocou mais de 5,36 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como preocupante pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 89 países de todos os continentes, incluindo Portugal.