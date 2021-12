Watford-Chelsea foi interrompido para assistência médica a um adepto

Duelo do principal campeonato inglês foi suspenso pelo árbitro enquanto médicos prestavam cuidados

O jogo entre Watford e Chelsea, relativo à 14.ª jornada da Premier League, foi interrompido temporariamente, aos 13 minutos, para ser prestada assistência médica a um adepto, presente na bancada do estádio, que necessitou de socorro.

As dificuldades do fã foram notadas por Marcos Alonso, defesa espanhol do Chelsea, que alertou, de imediato, as equipas médicas dos dois clubes ingleses. Enquanto foi assistido, os jogadores de Watford e Chelsea recolheram aos balneários por ordem do árbitro.

A intervenção dos médicos para socorrer o adepto, que sofreu uma paragem cardíaca no recinto do Watford, durou mais de duas dezenas de minutos e o fã foi transportado para um hospital local.

De seguida, os jogadores de Watford e Chelsea regressaram ao relvado e o duelo da 13.ª jornada da I Liga inglês foi retomado a partir dos 13 minutos, altura em que se verificava um nulo no marcador.

EM ATUALIZAÇÃO