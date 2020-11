Jogo Roménia-Noruega cancelado devido à pandemia

O jogo Roménia-Noruega, agendado para domingo e a contar para a Liga das Nações, foi cancelado devido ao impedimento da seleção escandinava em viajar para Bucareste, devido à pandemia de covid-19, anunciou, este sábado, a UEFA.

Na sexta-feira, o defesa Omar Elabdellaoui teve um teste positivo ao novo coronavírus, situação que levou as autoridades norueguesas a impedirem a seleção de sair do país para disputar o encontro da quinta e penúltima jornada do Grupo 1 da Liga B.

Este sábado, a UEFA confirmou o cancelamento do encontro, numa altura em que Noruega e Áustria, que estão no topo do agrupamento, com nove pontos, lutam pela subida à Liga A.

Estas duas seleções têm encontro marcado para a próxima quarta-feira, em Viena, num duelo que está igualmente risco de não se realizar.

A federação norueguesa ainda enviou uma carta ao governo local referindo que, ao não comparecer ao encontro com a Roménia, poderia ser excluída da Liga das Nações, mas o executivo manteve a decisão.

Na última semana, o particular entre Noruega e Israel já tinha sido cancelado, igualmente por causa da pandemia, neste caso devido a um teste positivo na equipa israelita.