Jogo resolvido em dez minutos e Real Madrid reforça liderança de La Liga

Karim Benzema, avançado do Real Madrid

Redação com Lusa

Bis de Benzema em mais um triunfo do Real Madrid em Espanha.

O Real Madrid termina o ano em grande, impondo-se por 2-1 ao Atlético de Bilbau no País Basco, com o capitão Karim Benzema a ser decisivo em mais uma jornada da Liga espanhola de futebol, ao bisar na partida.

Aos 34 anos, o francês está no seu melhor momento de forma de sempre e marcou logo nos minutos quatro e sete, elevando a sua contabilidade pessoal para 15 golos e garantindo a liderança reforçada na lista de artilheiros.

O jogo desta quarta-feira em Bilbau era já da 21.ª jornada, prevista para meados de janeiro, mas que os "merengues" pediram para antecipar devido ao seu complicado calendário no próximo mês.

Com 46 pontos, fruto de 14 vitórias, quatro empates e uma derrota, o Real tem agora oito pontos de avanço sobre o Sevilha e 13 sobre o Bétis.

Também esta quarta-feira, o campeão Atlético de Madrid acertou calendário em atraso, com derrota por 2-1 em Granada. Com a quarta derrota de seguida, os pupilos de Diego Simeone são quintos, com 17 pontos de atraso.

Em San Mamés, o Real teve em Benzema o elemento determinante, mais uma vez.

Marcou aos quatro minutos, com um soberbo remate enrolado, e aos sete, após abertura de Eden Hazard.

Os bascos ainda reduziram aos 10 minutos, com o remate de Oihan Sancet ao poste, que depois ressaltou nas costas de Thibaut Courtois e entrou.

O ritmo frenético, com três golos em sete minutos, prometia muito mas não 'cumpriu' e o marcador não voltou a alterar-se.

Ainda assim, foi o Real que esteve mais perto de marcar, com uma grande perdida de Toni Kroos nos minutos de compensação.