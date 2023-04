Jogo que poderá confirmar título ao Nápoles adiado para domingo

Redação com Lusa

Inicialmente marcada para sábado, a partida da 32.ª jornada vai ser afinal disputada 24 horas depois, às 15h00 (14h00 horas de Lisboa), numa altura em que o Nápoles já saberá se poderá festejar a conquista da Serie A nesse dia

O encontro entre o Nápoles e a Salernitana, que pode confirmar o título à formação em que alinha o português Mário Rui, foi adiado para domingo devido a questões de segurança, anunciou esta sexta-feira a Liga italiana.

Para celebrar o título, os napolitanos necessitam de bater a Salernitana, do técnico português Paulo Sousa, e esperar que a Lázio não vença no campo do Inter.

Inter e Lázio jogam também no domingo, mas antes, às 12h30 (11h30).

Por gestão da ordem pública e por motivos de segurança, os responsáveis da Serie A optaram por alterar o Nápoles-Salernitana para domingo, após reuniões com a câmara local e as forças policiais.

Com 17 pontos de vantagem no topo da Serie A, o Nápoles está perto de conquistar o seu primeiro scudetto em 33 anos, com o último a acontecer em 1989/90, numa equipa em que brilhava o argentino Maradona, que hoje dá nome ao estádio da equipa.

Este será igualmente apenas o terceiro título dos napolitanos.