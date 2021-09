Confusão este domingo no jogo entre as equipas do Cruzeiro e do CSA.

Uma confusão entre os jogadores do Cruzeiro e do CSA marcou a 26.ª jornada da série B do campeonato brasileiro este domingo. Assim que o árbitro apitou o fim do jogo, o médio Adriano, do Cruzeiro, correu em direção ao lateral-direito Cristovam, do CSA. Um tumulto formou-se e a polícia precisou mesmo de usar um gás de pimenta para acabar com a confusão.