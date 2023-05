Jogo na Estónia acabou 48-0: "Tive medo que não voltassem para a segunda parte"

Daaniel Maanas fez 14 golos na taça para clubes de escalões secundários. Houve o dobro de golos que espectadores a ver o jogo

O futebol da Estónia tem as suas debilidades e quando se defrontam equipas de escalões diferentes o impensável pode acontecer. O Tartur Team Helm defrontou o FC Baltic em partida da taça para clubes de escalões secundários e a partida terminou 48-0.

Com apenas 24 espectadores, a partida teve o dobro de golos que pessoas a ver. Daaniel Maanas, que jogou no principal escalão do futebol estónio, apontou 14 golos.

"Tive medo de que eles não voltassem para o segundo tempo. Eles não sabiam o que fazer", afirmou. "Estaria a mentir se dissesse que não foi agradável. Mas foi bastante mau", assumiu aos meios locais.