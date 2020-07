Jogo histórico em Espanha: Marino-Tamaraceite teve adeptos nas bancadas

Partida do quarto escalão do futebol espanhol teve adeptos nas bancadas

O futebol espanhol tenta regressar à normalidade, na medida do possível. Jogo referente ao playoff de apuramento para a segunda divisão B foi disputado com a presença de público.

O que antes era encarado como uma assistência modesta é nesta altura uma surpresa e, ao mesmo tempo, uma clara tentativa de regresso ao passado... recente.

Em tempos de confinamento parcial, pelo menos no futebol, cerca de 300 adeptos marcaram presença nas bancadas do campo de futebol de La Frontera para assistir ao jogo Marino (Tenerife)-Tomaraceite (Gran Canaria), referente ao playoff de apuramento para a segunda divisão B espanhola. Segundo relatos da Imprensa de Espanha, só foram permitidas as entradas a adeptos com convites e todos tiveram de respeitar rigorosas medidas de segurança e higiene, seguindo um protocolo obrigatório devido à pandemia da Covid-19.

O jogo disputou-se em El Hierro (ou Ferro, em português), a ilha mais meridional do arquipélago das Canárias (pertence à província de Santa Cruz de Tenerife) e um dos territórios espanhóis onde se verificou menor incidência da pandemia. Com pouco mais de 11.000 habitantes, três mil e quinhentos menos do que a lotação máxima do Estádio Romano de Mérida (Badajoz), onde também haverá público neste sábado à noite, a vila de La Frontera tem um recinto com capacidade para apenas 700 pessoas e as cerca de 300 autorizadas a entrar tiveram de usar máscaras e de sentar respeitando o intervalo de uma cadeira. Os espectadores tiveram ainda que assinar um termo de responsabilidade e foi-lhes medida a temperatura. Quem tivesse uma temperatura igual ou superior a 37,3 graus, não poderia entrar.

A partida terminaria com o vitórioaa do Tamaraceite, a equipa visitante, pelo que não suscitou festejos entre os adeptos presentes. Já os repórteres das rádios tiveram que narrar o encontro com máscaras protetoras.