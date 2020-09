Jogo entre Suécia e Rússia alterado para Moscovo devido a restrições

Inicialmente, a partida de caráter preparatório estava programada para Estocolmo.

O encontro particular entre a Suécia e Rússia, inicialmente agendado para 8 de outubro, em Estocolmo, será afinal disputado em Moscovo, devido às restrições impostas devido à covid-19, anunciou esta quarta-feira a federação de futebol do país escandinavo (SvFF).

Como forma de combater a pandemia, a Suécia impediu a entrada de pessoas vindas de países fora da União Europeia, situação que impede a seleção russa que poder viajar para Estocolmo.

"Infelizmente, fomos forçados a transferir a partida para Moscovo, pois não obtivemos qualquer resposta do governo para que fosse aberta uma exceção. Não entendo que tal não possa acontecer para a entrada de futebolistas de alto nível, como é o caso de outras profissões", disse o secretário-geral da SvFF, Hakan Sjostrand, em declarações aos jornalistas locais.

Entretanto, a federação russa confirmou a mudança do jogo para Moscovo e que o estádio que irá receber o particular será divulgado nos próximos dias. A 14 de outubro, a Suécia defronta Portugal em Lisboa, no Estádio José Alvalade, em encontro do grupo 3 da Liga das Nações.