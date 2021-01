Jogo do Marselha adiado após tentativa de invasão dos adeptos

Partida da formação comandada por André Villas-Boas estava agendada para as 20h00 deste sábado.

O jogo entre Marselha e Rennes, a contar para a 22.ª jornada da Ligue 1 e inicialmente agendado para as 20h00 deste sábado, terá sido adiado devido à tentativa de invasão dos adeptos da formação comandada por André Villas-Boas ao centro de treinos, avança a RMC.

De recordar que ao início da tarde deste sábado se viveram momentos de tensão à entrada do centro de treinos do Marselha, quando centenas de adeptos do clube do sul de França tentaram invadir as instalações.

Durante os protestos, foi ateado fogo a uma árvore localizada junto a um dos portões. As imagens foram difundidas nas redes sociais.

O protesto incidiu sobre o presidente Jacques-Henri Eyraud, com os adeptos a pedirem a demissão do dirigente. Alguns jogadores também não foram poupados, ao contrário de Villas-Boas, que não foi alvo do descontentamento. 25 pessoas foram detidas.

