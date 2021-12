Jogo do Lyon interrompido após incidentes nas bancadas e invasão de campo

Mais uma confusão em França: desta feita na Taça, no jogo entre Paris FC e Lyon, que foi interrompido pouco depois do início da segunda parte, após incidentes nas bancadas e invasão de campo.

O futebol francês viveu na noite desta sexta-feira mais um episódio de violência nos estádios. Após os múltiplos incidentes registados na presente edição da Ligue 1 foi a vez da Taça de França ser afetada, com o Paris FC-Lyon a ser interrompido após confrontos entre adeptos nas bancadas. De acordo com o jornal L'Équipe, um grupo de encapuzados com adereços do Lyon chegou ao Estádio Charléty com 25 minutos de jogo decorridos e, segundo antes do intervalo, partiram o vidro que os separava dos adeptos da casa.

O ataque ocorreu durante o intervalo e os poucos stewards presentes no recinto não tiveram capacidade para travar os encapuzados, que colocaram em fuga, para o relvado e para o exterior do estádio, os adeptos do clube da casa com agressões e bombas de fumo. Estes que, segundo relatos, estavam fortemente embriagados acabaram expulsos após uma carga da polícia de choque, entretanto chamada ao local.

Os jogadores das duas equipas permaneceram nos balneários durante 40 minutos até o árbitro Jérémy Sinat declarar a interrupção do encontro, numa altura em que muitos adeptos ainda estavam no relvado com receio de mais incidentes nas bancadas.