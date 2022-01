Jogo do Inter em risco depois de mais casos positivos no Veneza de Nani

O emblema veneziano não avançou quantos membros do plantel testaram positivo, mas, de acordo com o novo protocolo da Serie A, as partidas terão que ser adiadas se mais de 35% do plantel ou nove jogadores estiverem infetados

A receção do campeão Inter Milão ao Veneza, encontro da 23.ª jornada da Liga italiana agendado para sábado, poderá ser adiada devido a novos casos positivos do coronavírus no clube em que atua o português Nani.

O Veneza, atual 17.º classificado da Serie A, anunciou esta quinta-feira a existência de mais 10 de pessoas infetadas com o coronavírus no clube, entre jogadores, equipa técnica e dirigente, o que eleva a contagem total para 14.

O emblema veneziano não avançou quantos membros do plantel testaram positivo, mas, de acordo com o novo protocolo da Serie A, as partidas terão que ser adiadas se mais de 35% do plantel ou nove jogadores estiverem infetados.

De acordo com a imprensa italiana, existem atualmente oito jogadores infetados, quatro dos quais foram detetados esta quinta-feira.

O Veneza passou a contar este mês com Nani, que abandonou o futebol dos Estados Unidos para ingressar na Serie A até final da temporada.

O Inter lidera a Liga italiana com 50 pontos, enquanto o Veneza está com 18, dois acima da zona de despromoção.