Jogo do Boca Juniors na Libertadores adiado após a morte de Maradona

Partida com o Internacional de Porto Alegre adiada pela CONMEBOL.

O jogo dos oitavos de final da Taça dos Libertadores de futebol, entre o Boca Juniors e o Internacional de Porto Alegre foi adiado, devido à morte de Diego Maradona, anunciou a Confederação sul-americana de futebol (CONMEBOL).

Inicialmente marcado para quinta-feira, no estádio Beira Rio, em Porto Alegre, no Brasil, o embate entre argentinos e brasileiros foi reagendado para 2 de dezembro, no mesmo local, com a segunda volta agora agendada para 9 de dezembro, em Buenos Aires.

A CONMEBOL realçou que esta decisão foi tomada devido à "estreita ligação" de Maradona ao Boca Juniors, clube que o astro argentino representou no início e no final da sua carreira.

Maradona, considerado um dos melhores futebolistas da história, morreu hoje na sua residência, na Argentina, aos 60 anos, anunciou o seu agente e amigo Matías Morla.

Segundo a imprensa argentina, Maradona, que treinava os argentinos do Gimnasia y Esgrima, sofreu uma paragem cardíaca na sua vivenda na província de Buenos Aires.

A sua carreira de futebolista, de 1976 a 2001, ficou marcada pela conquista, pela Argentina, do Mundial de 1986, no México, e os dois títulos italianos e a Taça UEFA ganhos ao serviço dos italianos do Nápoles.

O Presidente da Argentina, Alberto Fernández, decretou três dias de luto nacional pela morte de Maradona.