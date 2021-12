Jogo de loucos: West Ham continua a ser sensação e Chelsea tem liderança por um fio

A festa dos jogadores do Wst Ham

Triunfo da formação de David Moyes por 3-2 na ronda 15 da Premier League.

O Chelsea viu quebrado este sábado um ciclo de oito jogos sem perder para a Premier League, ao sair derrotado de casa do West Ham, por 3-2, na ronda 15 da prova. A formação de Thomas Tuchel, com 33 pontos somados, pode perder a liderança da prova para Manchester City (32) e Liverpool (31), duas equipas que ainda vão entrar em cena.

O Chelsea adiantou-se no marcador ao minuto 28, por Thiago Silva, e consentiu o empate aos 40, quando Lanzini converteu um castigo máximo. Num encontro frenético, o intervalo chegou depois de um segundo golo do Chelsea, numa excelente finalização de Mount.

O segundo tempo trouxe a reviravolta do West Ham, que agarrou os três pontos com golos de Bowen (56) e Masuaku (87). A equipa de David Moyes continua assim a causar sensação, ocupando o quarto lugar da tabela, com 27 pontos.