Jogo de loucos: Roma desperdiça vantagem de dois golos e permite triunfo da Juventus

Formação comandada por José Mourinho esteve a vencer por 3-1, mas permitiu a reviravolta da Juventus.

A Roma de José Mourinho perdeu este domingo em casa, 3-4, com a Juventus, depois de ter estado a vencer por 3-1, em jogo da 21.ª jornada da Serie A.

O encontro chegou ao intervalo empatado a um golo - Abraham, aos 11 minutos, marcou para a Roma, enquanto Dybala marcou para a Juventus, aos 18' -, mas as emoções estavam reservadas para a segunda parte.

A formação comandada por José Mourinho entrou bem melhor no reinício da partida, com dois golos, aos 48' - Mkhitaryan - e 53' - Pellegrini -, mas a Juventus acabou por dar a volta em menos de 10 minutos, com golos aos 70' - Locatelli -, 74' - Kulusevski - e 77' - De Sciglio.

Com este resultado, a Juventus ocupa o quinto lugar, com 38 pontos, enquanto a Roma é oitava, com 32.