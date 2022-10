Jogo de loucos na Ligue 1: Lille vence Mónaco

Lille de Paulo Fonseca vence Mónaco por 4-3 em jogo de loucos em França

O Lille, treinado por Paulo Fonseca, venceu por 4-3 na receção ao Mónaco, na 12.ª jornada da Ligue 1, ultrapassando os monegascos no sexto lugar após um jogo de loucos.

Com Tiago Djaló e André Gomes titulares na equipa da casa, o Lille adiantou-se por duas vezes no marcador na primeira parte, pelo brasileiro ex-Chaves, Amora e Praiense Alexsandro, aos 22 minutos, e Cabella, aos 39.

Às duas desvantagens os monegascos, com Gelson Martins como suplente não utilizado, responderam, primeiro pelo brasileiro Caio Henrique, aos 34, e depois por Disasi, aos 44, antes de ficarem na frente pela primeira vez aos 53, pelo belga Ben Yedder.

Foi a vez dos dogues fazerem a remontada, com Cabella a bisar aos 62 e Bamba a fechar o 4-3, a passe do inglês ex-Boavista Angel Gomes, aos 70.

A terceira vitória seguida para Paulo Fonseca, com quatro triunfos nas últimas cinco jornadas, deixa o Lille com 22 pontos no sexto lugar, a um do quinto e a dois do quarto posto, enquanto o Mónaco cai para sétimo, com 21.

Leia também Vídeos Uma decisão que vai dar que falar: jogador do Villarreal expulso após levantar a camisola Álex Baena, lateral-esquerdo do Villarreal, foi expulso por duplo amarelo depois de ter levantado a camisola ao festejar um golo, na partida diante do Almería. O espanhol viu o primeiro cartão aos 50 minutos, fez o golo aos 56' e viu o segundo amarelo logo a seguir. "Obrigado por tudo, Llaneza", lia-se na camisola, em homenagem a José Manuel Llaneza, figura histórica do clube que faleceu recentemente. [vídeo Eleven Sports]