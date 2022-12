Jogo das Estrelas, no Maracanã, vai reunir vários craques que atuaram na Europa

Tradicional jogo beneficente de Zico, esta quarta-feira, terá, entre outros, Jardel, Mozer, Aldair, Diego Ribas, Lugano e Adriano Imperador

Quando o fim do ano se aproxima, o adepto brasileiro fica ansioso pela chegada de novos reforços para o seu clube, principalmente os que não terminaram a temporada tão bem quanto esperavam. A dificuldade financeira, porém, pode levar à deceção quando os esperados craques não chegam. Mas, pelo menos por uma noite, o adepto vai ter a possibilidade de ver, reunidos num só lugar, inúmeros craques de futebol, de várias gerações. E isso vai acontecer esta quarta-feira, no Maracanã, com a realização da 18.ª edição do Jogo das Estrelas, evento beneficente mais tradicional do país, comandado pelo ídolo Zico, ex-jogador do Flamengo.

São tantos jogadores famosos, muitos dos quais com a experiência de terem atuado por vários anos no futebol europeu, que é mais fácil citá-los dividindo-os por setor. Os guardas-redes Carlos Germano (ex-Penafiel) e Gabriel (ex-Milan, Carpi, Napoli, Cagliari, Empoli e Perugia) já estão confirmados. Nas laterais, dois conhecidos da "torcida" rubro-negra: Léo Moura e Gilberto (ex-Hertha Berlim e Tottenham). Para a zona central, são muitos os nomes de respeito no futebol mundial que entrarão em campo, como Juan (ex-Roma e Bayer Leverkusen), Lugano (ex-Fenerbahçe, Paris Saint-Germain, Málaga e West Bromwich), Mozer (ex-jogador do Marselha, Benfica e Kashima Antlers e ex-treinador do Portimonense e Naval, ambos de Portugal), Aldair (ex-Benfica, Roma e Genoa), Mauro Galvão (ex-Lugano), Ronaldo Angelim, Dedé e Fernando.

No meio-campo, a mescla de várias gerações com certeza garante a beleza do espetáculo. A começar por Júnior (ex-Torino e Pescara), Andrade (ex-Roma) e Adílio, três ídolos do Flamengo, além de Luisinho Quintanilha (ex-Celta de Vigo), Carlos Alberto Santos, Magrão e Richarlyson (ex-Salzburg), que atuarão mais na contenção. Na criação, o Jogo das Estrelas terá praticamente só camisolas 10: Diego Ribas (ex-Porto, Werder Bremen, Juventus, Wolfsburg, Atlético de Madrid e Fenerbahçe), Petkovic (ex- Radnički Niš, Estrela Vermelha, Real Madrid, Sevilla, Racing de Santander e Venezia), Ramon (ex-Bayer Leverkusen), Tita (ex-Bayer Leverkusen e Pescara) e Lúcio Flávio.

Para prestigiar o seu maior ídolo, Zico, os adeptos do Flamengo lotam sempre o estádio neste jogo beneficente e, mais uma vez, poderão ver outro jogador adorado pelos rubro-negros: Adriano Imperador (ex-Inter, Fiorentina, Parma e Roma). A partida no Maracanã contará ainda com atletas que vestiram a camisola 9 e fizeram história mundo afora, como Nunes (ex-Boavista), Jardel (ex-Porto, Galatasaray, Sporting, Bolton Wanderers, Ancona, Alavés e Beira-Mar), Dodô, Grafite (ex-Le Mans e Wolfsburg) e Hernane Brocador.

As opções para jogar mais aberto serão Sávio (ex-Real Madrid, Bordeaux, Zaragoza, Real Sociedad, Levante e Northosis Famagusta), Zé Roberto (ex-Real Madrid, Bayer Leverkusen, Bayern de Munique e Hamburgo), Alex Dias (ex-Boavista, Saint-Étienne e Paris Saint-Germain) e Bruno Mendes. E, claro, há também os jovens talentos, como Endrick (atualmente no Palmeiras, mas já com contrato assinado com o Real Madrid), Jeffinho e Marcos Paulo.

Quem for ao Maracanã ainda terá a oportunidade de ver os troféus da Libertadores e da Copa do Brasil, conquistados pelo Flamengo em 2022, que serão levados ao relvado em homenagem ao clube e aos adeptos. O show de abertura será com o cantor Diogo Nogueira.

A festa começa às 21h00 portuguesas e os jogadores entram em campo às 23h30.