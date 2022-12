Jogo das estrelas de Zico: Endrick contra Mozer?

Jovem do Palmeiras que já foi garantido pelo Real Madrid estará no encontro de quarta-feira, tal como o antigo central do Benfica

Com apenas 16 anos, Endrick já assinou contrato com o Real Madrid, para onde se mudará quando completar 18 anos. Entretanto, o avançado continua ligado ao Palmeiras e como figura que já é no Brasil, já confirmou a sua presença no Jogo das Estrelas de Zico, onde poderá ter de encarar um dos centrais mais duros que já se viu em Portugal: Carlos Mozer, ex-Benfica, já retirado.

A partida é esta quarta-feira, dia 28 de dezembro à noite, no Maracanã.

Endrick já confirmou a presença e Mozer é um habitué do evento anual de dolidariedade, assim como Adílio e Petkovic. Nas próximas horas serão anunciados mais nomes sonantes.