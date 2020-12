Jogo da Taça do Rei começa num dia e termina no outro... sem interrupções

Desafio a eliminar entre Marino e Cornellà começou duas horas e meia depois do previsto e só terminou de madrugada

Há jogos que se podem estender bem para lá dos 90 minutos regulamentares, se se referirem a competições a eliminar e obriguem a um prolongamento ou à marcação de penáltis, mas este caso, em particular, é quiçá inédito.

O duelo entre o Marino e o Cornellà, referente à Taça do Rei, inicialmente agendado para as 19h30 de quarta-feira, foi atrasado devido à falta de equipamentos da equipa forasteira e só terminou à 1h30 do dia seguinte (hora peninsular, menos uma hora em Tenerife).

As bagagens da formação do Cornellà, na qual estava todo o material para a prática desportiva, ficou perdida em Barcelona, motivando um atraso de duras horas e meia no arranque do desafio espanhol, realizado em Irún.

Porém, os jogadores dos catalães chegaram ao reduto do Marino à hora prevista, mas... sem o equipamento. A situação foi, entretanto, resolvida. A Vueling, companhia aérea que transportou a equipa até Tenerife, regressou a Barcelona para resgatar a bagagem.

Quanto ao desfecho da partida, o Cornellà triunfou sobre o Marino, por 1-0, num dos jogos "mais longos" da história do futebol espanhol, e seguiu em frente na Taça do Rei.