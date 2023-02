Jogo da Liga Europa com o United trouxe má notícia para o Barcelona

Pedri tem lesão muscular numa coxa e pode desfalcar a equipa por um mês.

O futebolista Pedri sofreu uma lesão muscular numa coxa no encontro com o Manchester United, na quinta-feira, informou esta sexta-feira o Barcelona, e poderá ficar fora dos relvados entre três a quatro semanas.

Num curta nota publicada no site oficial, o clube catalão refere que os exames realizados pelo jovem médio, de 20 anos, revelaram uma "lesão na face anterior da coxa direita", ainda que não tenha revelado o tempo de paragem, que, em casos semelhantes, pode chegar a um mês.

O internacional espanhol lesionou-se na quinta-feira, ainda no decorrer da primeira parte do duelo com o Manchester United (2-2), na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, acabando por ser substituído por Sergi Roberto perto do intervalo.

Caso se confirme o período de ausência, Pedri poderá falhar os próximos oito jogos do Barcelona, entre os quais o encontro da segunda mão com os red devils, agendado para a próxima quinta-feira, além de dois clássicos com o Real Madrid, o primeiro para a Taça do Rei, em 6 de março, e o segundo para o campeonato, em 19 do mesmo mês.

Os catalães lideram a Liga espanhola, com 56 pontos, mais oito do que os "merengues", segundos.