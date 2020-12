Imprensa britânica analisou a exibição do Manchester City no Dragão e salientou um nome.

O Manchester City assegurou na terça-feira, com o nulo frente ao FC Porto, o primeiro lugar do grupo C da Liga dos Campeões 2020/21.

Pep Guardiola rodou parte da equipa, de forma a refrescar os diversos sectores, mas houve um nome que se manteve no meio-campo: Rodri Hernández. O médio espanhol somou mais um encontro na presente época e manteve o registo que comprova a sua importância na estratégia do técnico catalão: foi o 16.º jogo como titular, o que significa que entrou no onze inicial em todos os jogos oficiais dos "citizens" em 2020/21.

Guardiola atestou isso mesmo após o apito final no Dragão. "[Rodri] É um jogador que tem qualidades específicas e não temos muitos assim. Tem um caráter e uma personalidade incríveis. No último jogo fez 45 minutos, então estava mais fresco do que os outros. Por isso é que jogou desde o início", afiançou o treinador do City.

O jornal Manchester Evening News, por sua vez, refere mesmo que "o jogo contra o FC Porto provou que Guardiola tem um novo jogador insubstituível".

Rodri, recorde-se, chegou ao clube de Manchester em 2019, proveniente do Atlético de Madrid, e pegou de estaca: na primeira época pelos "citizens", realizou nada menos do que 52 jogos oficiais.