Aston Villa confirmou esta segunda-feira a contratação do jovem avançado colombiano Jhon Durán

O futebolista colombiano Jhon Durán, de 19 anos, vai reforçar o plantel do Aston Villa, que o recrutou aos norte-americanos do Chicago Fire, oficializou esta segunda-feira o clube londrino, sem divulgar os valores envolvidos na operação.

"Durán é um entusiasmante jovem talento e já representou a seleção principal da Colômbia", realçaram os "villans" na sua página de internet.

O atacante sul-americano, que chegou a ser apontando pela imprensa especializada ao Benfica, anotou oito golos em 28 jogos ao serviço da equipa de Chicago durante a época de 2022.

"Tenho muita vontade de trabalhar no duro e dar tudo à equipa para vencer. Espero poder jogar em breve. Jogo com muita paixão, sou dedicado e tenho fome de vitórias", lançou Durán, que conta com três internacionalizações pela Colômbia, mostrando-se entusiasmado por chegar "à liga mais importante do mundo" e ansioso por se estrear a marcar.