Jogo com a Juventus: Liga vai punir Nápoles com derrota por 3-0

Não aceitou pedido para adiar o jogo.

A Lega Serie A não aceitou o pedido do Nápoles para adiar o jogo com a Juventus, marcado para as 19h45 deste domingo em Turim, e face à falta de comparência dos napolitanos vai atribuir à equipa de Cristiano Ronaldo uma vitória por 3-0, podendo ainda penalizar pontualmente o emblema do sul de Itália.

Isto apesar de se aguardar que o Nápoles recorra para fazer valer o seu ponto de vista: recebeu uma carta das Autoridades Sanitárias Locais (ASL), impedindo a viagem do plantel e colocando os jogadores que estiveram em contacto com Zielenski (infetado com covid-19) de quarentena.

Mas o comunicado da liga italiana é claro e revela uma interpretação diferente da carta da ASL. Escreve esta que "em relação à comunicação formal recebida do Nápoles, a Lega Serie A esclarece que o sistema de normas em vigor deve garantir a máxima proteção de saúde das pessoas envolvidas, igualdade de tratamento entre os vários clubes, bem como o cumprimento dos princípios da lealdade desportiva. Recorde-se que a nota da ASL da Campânia se limitou a notificar a disposição ordinária de isolamento fiduciário contra os contactos íntimos do jogador Zielinski".

Ou seja, os motivos alegados pelo Nápoles poderão não ser considerados válidos, pois o protocolo da federação permite isolar os positivos e que os atletas que tenham dado negativo mos testes para o novo coronavírus possam jogar. Assim sucedeu, por exemplo, com o Torino (contra a Atalanta), o Milan (tanto no campeonato como na Liga Europa) e o Génova em condições idênticas, por ocasião da partida fora de casa em Nápoles.