"Jogará quem estiver em melhor forma, e isso vale também para o Maguire"

Declarações do treinador do Manchester United, dias depois da conquista do primeiro título do clube em quase seis anos, a Taça da Liga, diante do Newcastle, em Wembley

Erik Ten Hag não vai dar oportunidades de graça aos jogadores do Manchester United. Na ressaca da vitória na taça da liga, naquele que foi o primeiro título do clube em quase seis anos, o líder dos red devils, prometeu colocar no onze os melhores.

"Sejamos claros: não ganhámos graças a onze jogadores, fizemo-lo com todo o plantel. Penso que todo o plantel está a ser muito importante porque cada vez que um jogador entra na equipa, seja para um jogo inteiro, para alguns jogos ou por alguns minutos, eles ajudam a mudar a dinâmica. Conto com eles e sei que estão prontos porque assumem sempre a responsabilidade, mas também têm de lutar por um lugar. Há meses e jogos importantes a chegar e todos querem jogar. Aqueles que estiverem em melhor forma jogarão, e isso vale também para Maguire", explicou.

Capitão de equipa e titular durante muito tempo desde que chegou a Old Trafford, Harry Maguire tem perdido espaço e protagonismo no Manchester United 2022/2023. O central é o 17º jogador do plantel com mais jogos disputados esta temporada.