"Jogar com Messi e Mbappé teria sido um sonho, mas não tinha nível para o PSG"

Javier Pastore explicou porque decidiu sair do campeão francês em 2018.

Javier Pastore, criativo argentino do Elche, passou sete temporadas ao serviço do PSG, entre 2011 e 2018, e revelou este domingo o porquê de ter decidido sair do campeão francês.

"Foi super difícil, porque não queria sair. O meu coração dizia-me: 'Vou ficar por cinco anos e acabo a minha carreira aqui'. Teria sido o sonho de qualquer jogador, jogar 12 ou 15 anos ali, poder jogar com Messi e Mbappé, treinar com eles e poder contar isso aos meus filhos. Isso teria sido o maior dos presentes, mas não me parecia justo. Eu não tinha nível para o PSG", revelou ao canal de Youtube "OhMyGoal".

Contratado ao Palermo por 42 milhões de euros em 2011, Pastore enfrentou várias lesões durante a sua passagem pela capital francesa. Atualmente com 33 anos, o internacional argentino contou que Nasser Al Khelaifi tentou a todo o custo que ficasse no PSG.

"Para mim era o momento certo [para sair], não queria ser teimoso. Mas também foi complicado porque o presidente não queria deixar-me sair. Lembro-me muito bem de como foi. Ele disse-me: 'Não, vais ver que tudo vai mudar. Vamos arranjar um doutor para as tuas lesões'. O PSG deu-me tudo a nível pessoal, desportivo e financeiro", completou Pastore.

Após deixar o PSG, Pastore rumou à Roma, onde haveria de cumprir três temporadas. No verão de 2021, decidiu abraçar um novo campeonato na carreira, ingressando nos espanhóis do Elche.