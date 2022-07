Jogadores que não se vacinaram contra a covid-19 em situação delicada: "As chamadas param"

Soccer Football - World Cup - England Arrival - Pulkovo Airport, Saint Petersburg, Russia - June 12, 2018 England's Ruben Loftus-Cheek arrives at the airport REUTERS/Anton Vaganov

Segundo o jornal britânico The Daily Telegraph, os clubes estão a afastar-se dos futebolistas que recusaram receber as vacinas.

Dois anos e meio após o seu início, a pandemia de covid-19 continua bem presente a nível mundial, com o domínio de uma das suas inúmeras variantes. Na vertente desportiva, este flagelo condicionou tudo e paralisou mesmo o futebol.

Primeiro, deu-se o regresso dos jogadores e, mais tarde, foi a altura de os adeptos voltarem a preencher as bancadas. Todo este processo só se tornou possível graças à vacinação contra a covid-19, que acabou por reduzir os sintomas mais graves.

Contudo, alguns futebolistas optaram por não se vacinar e, de acordo com o jornal britânico The Daily Telegraph, estão agora numa situação delicada, com o futuro indefinido.

Neste momento, em Inglaterra, os casos mais falados são os de N'Golo Kanté e Ruben Loftus-Cheek. Os dois centrocampistas não viajaram com a comitiva do Chelsea que vai fazer uma digressão pelos Estados Unidos, uma vez que não foram vacinados.

Por outro lado, ainda segundo o mesmo jornal, os principais clubes europeus estão bastante relutantes em contratar jogadores da Premier League que não estejam vacinados. "As chamadas telefónicas param imediatamente (quando sabem que o jogador recusou vacinar-se contra a covid-19)", garantem algumas fontes.

Deste modo, vários jogadores estão no limbo nesta janela de transferências de verão, com os clubes que representam a quererem que saiam, mas sem os mesmos terem um destino para dar continuidade às respetivas carreiras, já que as outras formações do Velho Continente acreditam que podem constituir um problema.

Por exemplo, se houvesse um regresso aos protocolos anteriores, os futebolistas não vacinados teriam de viajar isolados, poderia até colocar-se o cenário de não viajarem e, quando chegasse o mês de janeiro, ficariam proibidos de frequentar determinadas concentrações que as equipas inglesas e alemãs costumam fazer a meio da temporada.