Jogadores não-vacinados do Bayern ponderam ações legais contra clube

Gnabry, Musiala, Moting, Kimmich e Cuisance estão contra o castigo monetário em função de quarentena. Falta de inoculação terá originado uma divisão no plantel

Alvos de cortes salariais por, segundo o "Bild", cada semana que estiverem em isolamento profilático, por se recusarem a serem vacinados contra a covid-19, Serge Gnabry, Jamal Musiala, Choupo-Moting, Joshua Kimmich e Cuisance ponderam, por isso, contestar judicialmente a punição aplicada pelo clube alemão.

De acordo com a revista "Kicker", estes cinco jogadores, que vão falhar o encontro com o Dínamo de Kiev, esta terça-feira, sentem-se traídos pela direção bávara, por falta de apoio público em relação à opção de não-vacinação, e planeiam dar entrada com um processo em tribunal para reverter a sanção.

As opções de Gnabry, Musiala, Moting, Kimmich e Cuisance, que mereceram até a contestação de políticos germânicos, terão, inclusive, originado uma divisão no seio do plantel do Bayern Munique, avançou o portal "TZ".

A recusa de inoculação do referido quinteto é interpretada pelos restantes colegas, já vacinados contra a covid-19, como incompreensível por colocarem em maior risco a saúde e o desempenho desportivo da equipa.

Por enquanto, Gnabry, Musiala, Choupo-Moting e Kimmich, vão continuar, após terem defrontado o Aubsgurgo, na passada sexta-feira, em isolamento profilático, dado que estiveram em contacto recente com um membro infetado do clube.

Além deste encontro para "cumprir" calendário, os quatro jogadores devem falhar, além da visita a Kiev, a receção ao Arminia Bielefeld e a deslocação a Dortmund, relativas à Bundesliga.