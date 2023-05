Jogadores do Toulouse recusam associar-se à causa LGBT e são afastados do jogo

Para assinalar o Dia Internacional contra a Homofobia, o Toulouse foi a jogo frente ao Nantes com as cores LGBT, mas alguns jogadores recusaram ser associados ao movimento, pelo que foram afastados da partida pelo clube.

O Toulouse defrontou o Nantes neste domingo, para a Ligue 1, e assinalou o Dia Internacional contra a Homofobia, que se comemora a 17 de maio - é, de resto, um movimento de todos os clubes do campeonato francês, nesta 15.ª jornada. Mas alguns jogadores do plantel recusaram ser associados à causa LGBT e, por esse motivo, foram afastados da partida em questão, informou o clube, em comunicado.

Os futebolistas - não foi especificado quantos foram - "expressaram desacordo para com a associação da sua imagem às cores do arco-íris", lê-se na nota do Toulouse.

"O Toulouse gostaria de recordar que há 18 nacionalidades e cinco continentes representados no seu plantel. A abertura ao mundo é uma parte integral do ADN do clube. Os nossos jogadores são escolhidos pelas suas qualidades humanas, independentemente das crenças. E gostaria de recordar o seu compromisso de longo-prazo com a luta contra a homofobia e todos os tipos de discriminação. Por mais de duas décadas, o clube tomou e apoiou vários projetos para promover os valores do respeito, da tolerância e da partilha", lê-se.

De referir que também um jogador do Nantes terá recusado participar no movimento, pelo que também falhou o jogo. O mesmo aconteceu com um atleta do Guingamp, na segunda divisão francesa.