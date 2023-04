Jogadores do Tottenham vão reembolsar adeptos após humilhação

Spurs foram goleados por 6-1 em casa do Newcastle, que aos 21 minutos já vencia por 5-0.

O Tottenham anunciou esta terça-feira que os jogadores da equipa vão reembolsar os adeptos que assistiram presencialmente à humilhação sofrida no domingo, em casa do Newcastle (1-6), que goleou os spurs por 6-1 e aos 21 minutos já vencia por 5-0.

É de referir que a pesada derrota também ditou o despedimento de Cristian Stellini do comando interino dos londrinos, rendido provisoriamente por Ryan Mason.

"Sabemos que as palavras não são suficientes numa situação como esta, mas acreditem, uma derrota como esta doeu. Apreciamos o vosso apoio, tanto em casa como fora, e com isto em mente, gostaríamos de reembolsar os adeptos com o custo dos bilhetes para o jogo em St. James Park. Sabemos que isto não muda o que aconteceu no domingo, mas vamos dar tudo para recuperar frente ao Manchester United, na noite de quinta-feira, em que o vosso apoio significará tudo para nós. Juntos e somente juntos poderemos seguir em frente", pode ler-se na nota publicada pelo clube nas redes sociais.

O Tottenham segue no quinto lugar da Premier League, com 53 pontos, menos seis do que o Manchester United (quarto) e Newcastle (terceiro), tendo dois jogos a mais do que os red devils e mais um do que os magpies.

Os spurs voltam a jogar na quinta-feira (20h15), recebendo o United, em jogo da 33.ª jornada do campeonato inglês.