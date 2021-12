Jogadores do Sevilha chamados de "espanhóis idiotas" por psicólogo do Salzburgo

O clube austríaco pediu publicamente desculpas pelo episódio.

Um vídeo partilhado por Noah Okafor, avançado do Salzburgo, provocou uma polémica entre a equipa do jogador e o Sevilha. Isso porque na publicação veiculada nas redes sociais é possível ouvir Ulf Häfelinger, psicólogo do clube austríaco, a insultar os futebolistas adversários chamando-os de "espanhóis idiotas".

A repercussão negativa levou imediatamente o Salzburgo a ir a público e pedir desculpas ao Sevilha pelas ofensas ocorridas após a vitória da equipa austríaca diante dos espanhóis (1-0), na Liga dos Campeões. A derrota acabou por eliminar o Sevilha da competição e apurar o Salzburgo para os oitavos de final.

"Com a emoção que foi para nós um êxito tão extraordinário, foram proferidas palavras que não deviam ter sido ditas. Queremos desculpar-nos. Jogámos contra um rival forte e justo, ao qual pedimos sinceras desculpas por estas palavras inapropriadas", escreveu o Salzburgo no Twitter.