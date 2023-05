Jogadores do Real Madrid vão a jogo com a camisola de Vinícius Jr

Jogador ficará na tribuna presidencial, apesar de ter sido despenalizado

Vinícius Jr. vai ver o desafio contra o Rayo Vallecano na bancada, tal como tinha prometido Carlo Ancelotti para recuperar física e mentalmente, mesmo tendo sido despenalizado pela federação após o vermelho em Valência.

Contudo, em campo vão entrar onze Vinícius, dado que os seus colegas de equipa vão subir ao relvado com a camisola do avançado brasileiro, em solidariedade com o momento e pressão a que está a ser sujeito ao ser alvo constante de insultos racistas nos estádios de LaLiga.