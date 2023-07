Jogadores do PSG terão ficado muito descontentes com entrevista de Mbappé

Avançado francês disse que jogar no PSG não o "ajuda muito" a fugir às críticas. Seis jogadores terão mesmo falado com o dono do clube para mostrar o desagrado pelas palavras do companheiro de equipa.

Kylian Mbappé deu uma entrevista à revista "France Football", publicada este sábado, e disse algumas coisas que deixaram os jogadores do Paris Saint-Germain desagradados. Segundo a rádio RMC Sport, foram seis os futebolistas que abordaram o dono do clube, Nasser Al-Khelaifi, para mostrar descontentamento pelas palavras do avançado.

Os nomes não foram relevados pela rádio francesa, mas dois deles serão reforços para esta temporada.

Também Al-Khelaifi terá ficado chateado com a entrevista, considerando as declarações "chocantes e uma falta de respeito para com todos os jogadores".

Mas o que disse então Mbappé? Questionado sobre as críticas de que é alvo, respondeu: "Acredito que jogar no PSG não ajuda muito, porque é uma equipa que divide [os adeptos]. Talvez atraia as críticas por isso, mas é algo que não me chateia." E sobre a Liga dos Campeões, que os parisienses ainda não conseguiram vencer, também deixou uma farpa: "Não sei o que falta ao PSG para ganhar a Champions, não é uma pergunta para mim. Têm que falar com as pessoas que fazem a equipa, que organizam o plantel, que constroem o clube. Eu só tento fazer o meu melhor. Fui o melhor jogador e o maior goleador pelo quinto ano consecutivo na Ligue 1. Segundo os críticos, podia fazer melhor..."