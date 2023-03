"Jogadores do Manchester United deviam pagar os custos da deslocação dos adeptos a Anfield"

Manchester United foi humilhado (7-0) no terreno do Liverpool, no domingo. O antigo avançado Gabriel Agbonlahor defende que os jogadores deviam cobrir os custos da deslocação dos adeptos.

Continuam a chover críticas aos jogadores do Manchester United depois da goleada (7-0) sofrida no domingo, em casa do Liverpool. Gabriel Agbonlahor, que foi internacional pela seleção inglesa, considera que os jogadores dos red devils deviam pagar os custos da deslocação e dos bilhetes aos adeptos que foram a Anfield assistir à partida.

"Podem perder por 0-7, 1-6 ou 2-6, mas nunca contra um rival. Isso não pode acontecer, não é aceitável. Os jogadores do Manchester United deviam pagar pelos bilhetes aos adeptos que lá foram, todos os custos das viagens... Perder por 0-7 contra um rival? Estava a ver os golos a entrar e só pensava: 'Se estão a ser goleados pelo menos que alguém seja expulso...'. Toda a gente fala mal do Bruno Fernandes. E o Antony? Não está a marcar golos, não faz assistências. Pelo menos tem de defender, de correr para trás para ajudar o lateral... Não faz nada disso. Nem acredito que esteve tanto tempo em campo. Ten Hag precisa de falar com alguns jogadores", criticou o antigo jogador do Aston Villa, de 36 anos, em declarações à rádio britânica talkSPORT.