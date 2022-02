Jogadores do Manchester United "aprovam" e querem Pochettino em 2022/23

De acordo com a ESPN, os jogadores do Manchester United querem ver Pochettino a liderar a equipa na próxima época.

É certo que Ralf Rangnick só fica no Manchester United até ao final da temporada - depois assume outras funções no clube -, mas não está ainda definido quem será o sucessor no comando técnico. Há, no entanto, uma escolha que já se terá tornado consensual no balneário.

Segundo a ESPN, os jogadores do Manchester United querer ver Mauricio Pochettino a comandar a equipa na próxima época. E também o treinador argentino estará interessado em regressar à Premier League, onde já treinou o Southampton e o Tottenham.

Pochettino orienta, atualmente, o PSG, mas a imprensa internacional tem vindo a noticiar que a ligação vai terminar no final de 2021/22, sendo que será Zidane a ocupar depois o cargo.