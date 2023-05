Jogadores do Leeds pedem desculpa após ignorarem jovem adepto: "Não há palavras..."

Vídeo que mostra a equipa a ignorar um jovem adepto tornou-se viral

Os jogadores do Leeds pediram esta segunda-feira desculpa aos adeptos, em comunicado, depois da derrota por 4-1 frente ao Bournemouth (que deixa o clube apenas um ponto acima da zona de despromoção) e de um vídeo que mostra a equipa a ignorar um jovem adepto no hotel se ter tornado viral.

"O desempenho não foi suficientemente bom. Não há outra forma de ver as coisas e a única forma de responder é dentro de campo. Os adeptos do Leeds deslocam-se a todo o país em grande número e merecem mais do que isto", começam por dizer no referido comunicado.

"Não há palavras para expressar o quanto lamentamos o facto de o jovem do vídeo, envergando o equipamento do Leeds, não ter recebido mais carinho da equipa. Em dia de jogo, fazemos uma caminhada de ativação. Antes e depois paramos para tirar fotografias e dar autógrafos, para garantir que interagimos com os adeptos, mas também para que sejamos pontuais quando saímos para os jogos. No entanto, não há desculpa para não reconhecer os adeptos e se os pais do adepto com o equipamento do Leeds no vídeo se pudessem dar a conhecer a nós, ficaríamos gratos", concluíram.

