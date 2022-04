O Sporting Gijón-Real Oviedo, da segunda divisão espanhola, terminou com confusão entre as duas equipas. No dérbi das Astúrias, disputado no sábado, a equipa visitante vence por 1-0 e após o apito final do árbitro, vários jogadores da equipa da casa confrontaram o guarda-redes Joan Femenías. Houve empurrões e agressões a soco e a pontapé. Veja o vídeo abaixo.