Momento emocionante aconteceu este sábado na Championship.

Um momento emocionante marcou o empate entre as equipas do Bristol City e do Fulham (1-1) na Championship. O lance aconteceu quando a equipa londrina, orientada pelo português Marco Silva, abriu o marcador com golo de Aleksandar Mitrovic, no minuto 50.

Os jogadores do Fulham correram para a bancada para comemorar com Rhys Porter, um jovem de 13 anos que tem paralisia cerebral e que foi vítima de ofensas nas redes sociais depois de publicar um vídeo a jogar futebol.