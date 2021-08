Jogadores do Flamengo vítimas de insultos racistas: "Macaco, macaco"

Em jogo a contar pelos quartos de final da Taça Libertadores, jogadores do Flamengo sofreram insultos racistas dos adeptos do Olimpia, do Paraguai.

A goleada do Flamengo diante do Olimpia (4-1) não diminuiu a indignação dos rubro-negros após a partida no Estádio Manuel Ferreira, no Paraguai, na noite desta quarta-feira. Durante o jogo, os jogadores da equipa brasileira foram vítimas de insultos racistas no jogo a contar para os quartos de final da Taça Libertadores.

Após um choque entre os jogadores Salazar e Arrascaeta, o paraguaio foi socorrido com traumatismo craniano (ele está consciente e ficará em observação no hospital). Enquanto o atleta era retirado do relvado, os adeptos do Olimpia na bancada a gritaram "macaco, macaco" para os brasileiros.

Os insultos seguiram durante todo o jogo. O treinador Renato Gaúcho, do Flamengo, lamentou o facto ao final da partida.

"Isso choca, isso entristece. É uma coisa muito triste, que acontece não só no Brasil, mas no mundo todo. Nós, profissionais, temos a chance de falar e manifestarmos. É importante cobrar isso para que as autoridades possam tomar as previdências. Agora é com a Direção do clube", afirmou.