Jogadores do Carlisle United envolvem-se em confrontos para defender mulher

Rixa iniciou-se à porta de um bar após os atletas do modesto emblema se aperceberem que a amiga fora destratada e tocada contra a sua vontade. Polícia tomou conta da ocorrência

Dois jogadores do Carlisle United, emblema da League Two (quarto escalão do futebol inglês), envolveram-se em confrontos físicos com um grupo de homens, no sábado, por terem desrespeitado e apalpado uma mulher (amiga dos atletas) durante uma festa.

A rixa iniciou-se, à porta de um bar tipicamente inglês (pub), em Botchergate, pouco depois dos dois futebolistas, aparentemente a celebrar um aniversário, se aperceberem que a mulher havia sido destratada e tocada contra a sua vontade.

O incidente, ocorrido durante alguns minutos em espaço público, gerou vários atos de violência e levou à envolvência de mais pessoas presentes no local. Omari Patrick, um dos dois futebolistas protagonistas, assumiu "plena responsabilidade pelos atos".

A confusão foi terminada, depois, pela intervenção da polícia local, que interrogou os jogadores do Carlisle United, tendo estes regressado a casa respondidas as perguntas. O emblema da League Two prometeu tomar medidas apropriadas.