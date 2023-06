Jogadores do Bétis criticam insultos homofóbicos: "Vocês é que têm problemas..."

Aitor Ruibal e Borja Iglesias marcaram presença no casamento de um membro da equipa técnica do Bétis e foram alvos de insultos homofóbicos nas redes sociais, com base na sua indumentária e, no caso do defesa espanhol, por ter tirado uma fotografia com a mala da namorada.

Aitor Ruibal e Borja Iglesias, jogadores do Bétis, marcaram presença no casamento de um elemento da equipa técnica do clube espanhol, no domingo, sendo alvo de insultos homofóbicos nas redes sociais, devido à sua indumentária e, no caso do avançado, por sido fotografado com a mala da namorada.

Ambos os jogadores, que são colegas de equipa dos portugueses Rui Silva e William Carvalho, reprovaram esses insultos através das redes sociais, com Aitor a dirigir-se diretamente a quem o insultou.

"Depois das tentativas frustradas por parte de uma minoria ruidosa de me ridicularizar a mim e ao meu colega Borja Iglesia, em referência à nossa maneira de vestir, assim como à nossa suposta orientação sexual, apenas quero deixar claro: A importância de manter o respeito por cada pessoa independente da sua orientação sexual ou de qualquer índole; Condenar a homofobia que, evidentemente, continua a existir em maior ou menor medida e lutar pela sua erradicação; Aqueles que, por esta altura, continuam a mostrar este tipo de comportamento, precisam de ajuda urgentemente. Vocês é que têm problemas pela vossa intolerância e complexos; O mais importante, obrigado por todas as mensagens de apoio!!"; escreveu no Twitter.

Também o avançado espanhol reagiu às críticas, lamentando a intolerância de quem as proferiu: "Cada vez que este tipo de situação relacionada às fobias, que ainda existem, acontece, só me dá mais força para continuar a lutar para que cada um desfrute como lhe dê na cabeça. Muito obrigado pelas mensagens de carinho. E muito ânimo a quem continua na pré-história, só pode ser difícil não evoluir e continuar a condicionar-se a um mesmo lugar de desfrutar a vida, que é preciosa".

