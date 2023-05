Jogadores da seleção do Iraque acusados de abuso a empregada de hotel

Os jogadores iraquianos, cuja identidade não foi revelada, terão danificado o hotel onde estão hospedados e abusado de uma empregada do estabelecimento.

Quatro jogadores da seleção de futebol sub-20 do Iraque estão acusados de ter abusado de uma empregada e anificado o hotel Dazzler, em La Plata, Argentina, onde estão hospedados.

"A Associação Argentina de Futebol (AFA) e a FIFA intervieram para tentar abafar o caso", revelou, esta sexta-feira, dia antes da inauguração do Campeonato do Mundo de sub-20, o site TN.com.ar.

O site noticioso do país dá conta de que "inicialmente a vítima não quis fazer qualquer denúncia, por alegadas pressões, mas o sucedido ficou registado na ata lavrada pelo Ministério da Segurança da Província de Buenos Aires, na qual o Comissário Inspetor, Leonardo Martín Ureña, enviada ao Comissário-Geral da Superintendência, Julio Carlocchia, descreve com detalhes o sucedido".

O site argentino reproduz na íntegra a missiva do responsável policial ao SuperIntendente

"Pela presente dirijo-me ao Senhor SuperIntendente, a fim de levar ao seu conhecimento que nesta data, cerca das 21.20 horas, recebi uma chamada do Senhor Diretor de Relações Internacional do Ministério da Segurança da Província de buenos Aires, Santiago Tangir, que me informou que o efetivo policial do Primeiro Tenente Pedro Willemoes, responsável pela segurança da delegação da Seleção Sub-20 do Iraque no Campeonato do Mundo FIFA Argentina-2023, no hotel Dazzler, situado na rua 54, números 13 e 14, que tinha novidades importantes para me comunicar. Depois de conversar com o Senhor Tangir e com o Primeiro Tentente Willemoes, referiu-me que foi entrevistada uma mulher que trabalha no restaurante do último piso do hotel, tendo-lhe esta referido que durante a noite elementos da delegação do Iraque lhe tinham tocado numa zona íntima do seu corpo.

Ao proporem-lhe formalizar queixa do sucedido, respondeu que não queria formalizar denúncia penal alguma, negando-se a fornecer sequer a sua identificação, após o que deixou o hotel.

Sem prejuízo desta situação, entrevistámos o responsável da receção do hotel, Maximiliano Sanabria, que, sobre a delegação do Iraque, composta por 48 elementos, disse que "alguns deles deambularam pelos corredores e surgiram na receção em roupa, tendo ativado apenas por recreação o alarme contra incêndios do hotel e tido outras condutas pouco habituais e nunca vistas no hotel".

Estávamos no lobby da entrada do hotel quando de nós se abeirou o Senhor Agustín Núñez, da segurança do hotel, que ajuntou que além de atos de vandalismo, alguns dos integrantes desta comitiva também trataram mal uma tradutora, cujo nome desconhece e que estava ausente do hotel na altura. Ajuntou ainda que avariaram um dos elevadores do hotel, por insistirem em tentar que funcionasse com o alarme sonoro de excesso de peso a alertar para tanto.

Posto isto, desceram ao lobby o responsável da Delegação da Seleção do Iraque, o Senhor Mohammed Naser Shakrown Al-Mansoori, que, através dos tradutores, nos fez saber do seguinte: que foi chamado e se iria apresentar no edifício o Senhor Gerente da AFA e Responsável do Comité Organizador local do Mundial sub-20, Damián Dupiellet. Após entrevista a este, o Senhor Dupiellet solicitou-nos, também, o relatório completo de tudo o que se passou".

Na prova, o Iraque está incluído no Grupo A, onde terá como rivais, em jogos no Estádio de La Plata, o Uruguai (dia 22), a Tunísia (dia 25) e a Inglaterra (dia 25).