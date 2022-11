Jogadores da Lázio aos saltos com cânticos antissemitas dos seus ultras no dérbi

Festa dos jogadores da Lázio com os seus adeptos

Vídeo que circula nas redes está a causar polémica

A Lázio sempre foi considerada um clube de extrema direita e no domingo, na visita ao campo da Roma, no dérbi da capital italiana, os seus adeptos entoaram cânticos antissemitas que estão a causar polémica, sobretudo porque os jogadores festejaram ao som deles.

"Vai à Sinagoga para rezar, eu vou fazer-te escapar. Roma vai para....", ouve-se os adeptos da Lázio nos cânticos que foram repetindo ao longo do jogo.

A Lázio venceu por 1-0 e no vídeo que pode ver a seguir, vê-se o cântico a ser entoado precisamente no final da partida, quando os jogadores festejavam com os adeptos.

, che tristezza. pic.twitter.com/O8foI9Vztv - ER Karsdorpino, Mi Mangio Un Panino. ⚅ (@assromax) November 7, 2022