"Jogadores como Dani Alves pensam que estão acima do bem e do mal"

Dani Alves, na imagem com Neymar, esteve no Mundial do Catar

Palavras de Casagrande, um antigo avançado brasileiro que jogou no FC Porto.

Walter Casagrande, antigo avançado brasileiro que representou o FC Porto em 1986/87, abordou o caso Dani Alves numa entrevista ao jornal As, deixando algumas críticas ao lateral, acusado de violar uma jovem numa discoteca em Barcelona.

"A situação é muito crítica. É verdade que tudo está a ser investigado, mas há cada vez mais indícios contundentes contra ele. é preciso esperar pelo final das investigações, mas tudo indica que a rapariga tem razão na sua declaração", afirmou, vincando que "tudo leva a crer" que Dani Alves é culpado.

Casagrande, 19 vezes internacional pelo Brasil e com oito golos apontados, foi questionado se uma eventual condenação irá arruinar a vida do compatriota. "Preocupa-me a vida da vítima. Essa sim, estaria arruinada e teria de ter um acompanhamento psiquiátrico por muito tempo", disse.

Foi mesmo feita uma comparação com Robinho, condenado a nove anos de prisão por violação, com Casagrande a apontar a arrogância e falta de escrúpulos dos dois. "São ambas as coisas. Pensam que estão acima do bem e do mal. Tanto Alves como Robinho têm uma personalidade arrogante que os leva a pensar que podem fazer qualquer coisa sem consequências", lamentou. "O caso do Robinho é um autêntico escândalo. É uma lástima porque estamos a falar de um violador condenado a nove anos de prisão em Itália, segundo a justiça com especial desprezo pela vítima, e que anda pelas praias como se nada fosse porque não foi extraditado", completou.

Dani Alves foi detido em 20 de janeiro, após se apresentar na polícia, sendo investigado por alegada agressão sexual ocorrida em dezembro.

O jogador foi intimado a apresentar-se no comissariado de Les Corts de Barcelona, na sequência do inquérito por alegado delito de agressão sexual, cuja denúncia foi apresentada em 2 de janeiro. Os factos alegados teriam ocorrido na noite de 30 para 31 de dezembro.

Inicialmente, Alves negou conhecer a alegada vitima, mas, após recurso aos vídeos de vigilância, ficou claro que o brasileiro mentiu, situação que levou à sua detenção.

Dani Alves, que esteve no Mundial'2022, no Catar, teve uma carreira de sucesso em Barcelona, tendo também representado Juventus e Paris Saint-Germain, entre outros, numa carreira repleta de sucessos, que o levou a ser o jogador mais titulado do mundo, com 42 troféus.

O internacional brasileiro, que é casado com uma espanhola, estava de férias em Barcelona após o Mundial. Por causa deste caso, o Pumas, clube que Dani Alves representava, rescindiu contrato com o jogador e alguns patrocinadores também finalizar ligação ao brasileiro.