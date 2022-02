Jogadores brasileiros do Zorya caminharam dez horas e ficaram retidos na fronteira

Esposa de Juninho, um dos futebolistas brasileiros do Zorya, relatou nas redes sociais que o grupo caminhou durante cerca de dez horas até à fronteira, mas não conseguiu entrar na Polónia.

Guilherme Smith, Cristian Fagundes e Juninho (acompanhado pela esposa e pelo filho, de apenas quatro anos) são jogadores do Zorya, da Ucrânia, e ainda não conseguiram sair do país. Os brasileiros estão a atravessar momentos muito complicados, tendo, no sábado e madrugada de domingo, caminhado 10 horas a pé entre Lviv e a fronteira com a Polónia. No entanto, ao chegarem ao destino, foram barrados...

"Chegámos à última cidade para passar na fronteira e não consegimos. Há militares em todo o lado. Tentámos avisar que somos brasileiros, mas os militares empurraram-nos. Não nos deixam passar. Não temos cobertores, não temos como voltar para trás ou passar daqui. Não sabemos o que fazer", disse, em lágrimas, Vitória Magalhães, esposa de Juninho, num vídeo publicado nas redes sociais.

O grupo de futebolistas viajou, iniciamente, de comboio de Zaporizhia para Lviv. Depois, seguiram de carro para Lviv, mas visto que a fila de carros era enorme, decidiram fazer o percurso a pé - cerca de 40 quilómetros.