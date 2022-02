Jogadores de Shakhtar e Dínamo já estão num comboio rumo à Roménia

O ex-benfiquista Pedrinho é um dos que está a salvo

O grupo de jogadores do Shakhtar Donetsk que se encontrava abrigado em Kiev já conseguiu deixar a capital ucraniana e está a caminho da fronteira da Roménia, apurou O JOGO junto do Sindicato de Jogadores de Futebol Profissional (SJPF).

O SJPF tem estado empenhado na ajuda aos futebolistas estrangeiros que têm estado retidos na Ucrânia, nomeadamente os de língua portuguesa.

Pedrinho, que jogou no Benfica é um dos brasileiros que faz parte dos quadros do Shakhtar e está na lista de passageiros que estão no comboio, assim como Júnior Moraes, já naturalizado ucraniano.

No grupo que viaja de comboio até à Roménia estão ainda dois brasileiros do Dínamo de Kiev, Vitor Naum e Emerson Santana.

Roberto de Zerbi, treinador do Dínamo Kiev, faz igualmente parte do grupo.

Estes elementos estavam abrigados num salão de um hotel e já sentiram estrondos de bombardeamentos em locais próximos. Vários vídeos do local foram entretanto divulgados pelos atletas, por vezes em situação de grande sofrimento.

EM ATUALIZAÇÃO