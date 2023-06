Bauermann, à direita, festeja com um colega

Eduardo Bauermann, do Santos, foi suspenso por 12 jogos pelo seu envolvimento no caso das apostas ilegais e manipulação de resultados no Brasil, mas mesmo assim recebeu uma proposta da Turquia.

O defesa já foi punido pela justiça desportiva, mas aguarda o julgamento na justiça cível. Tendo isso em conta, o Santos pretende vender o jogador, que está afastado do plantel, o mais rapidamente possível.

O clube interessado é o Alanyaspor e o Santos espera fechar o negócio nos próximos dias.