Jogador sensação da Copinha dá razão a Abel Ferreira: "Tento pensar na formação..."

Endrick, jogador da formação do Palmeiras

Promessa do Palmeiras, Endrick, comentou as afirmações do treinador português.

Endrick, promessa de 15 anos da formação do Palmeiras que está no centro de nova guerra entre Real e Barcelona, deu razão a Abel Ferreira, que descartou a possibilidade de o chamar para o Mundial de clubes, dizendo que o jogador deveria ir à "Disneylândia", apesar de reconhecer toda a qualidade do jovem.

"Estou tranquilo, vou torcer muito para eles vencerem o Mundial. Tento pensar na formação, não nos seniores, para não atrapalhar a minha carreira", começou por dizer, antes de concordar com o treinador português.

"O Abel está super certo", afirmou então o vencedor da "Copinha" (triunfo do Palmeiras por 4-0 sobre o Santos na final) e autor do golo mais bonito da competição.