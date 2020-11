"Jogador que quero ver todas as semanas? Nem Ronaldo, nem Messi..."

Antigo defesa do Liverpool revela qual o jogador que anseia ver jogar todas as semanas.

Jamie Carragher, antigo jogador do Liverpool, atualmente a colaborar com a CBS dos Estados Unidos, em análise à jornada de Champions League, revelou o jogador que anseia ver todas as semanas. E (surpresa ou não) não é nem Cristiano Ronaldo, nem Lionel Messi...

"Nem Cristiano nem Messi, o jogador que quero ver todas as semanas é [Serginho] Dest", afirmou o antigo defesa.

Sergiño Dest é um lateral de apenas 20 anos contratado pelo Barcelona ao Ajax esta temporada. Internacional pelos Estados Unidos, leva já oito jogos pelos catalães e um golo apontado.

Juntamente com Roberto Martínez, selecionador belga, Micah Richards, antigo jogador do Manchester City e Alex Scott, antigo jogador do Arsenal, Carragher fez então parte da tertúlia de análise à Champions, mas não se terá saído propriamente bem, tendo mesmo soltado um palavrão, "oh, fod*-se", e sido "advertido" pela apresentadora. "Estamos na televisão americana, Jamie", disse Kate Abdo.

Carragher, internacional inglês em 38 ocasiões, representou o Liverpool em toda a carreira, tendo conquistado uma Liga dos Campeões e uma Liga Europa, entre outros titulos.