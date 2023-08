Jogador que lesionou filho de Simeone recebe ameaças, Alavés pede mão dura

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Jogador do Burgos que lesionou Giuliano Simeone tem recebido ameaças. O Alavés, clube ao qual o atacante está emprestado, pediu à federação mão dura

O filho de Diego Simeone, Giuliano, sofreu uma lesão grave no domingo que está a ter consequências.

José Matos, jogador do Burgos que cometeu a falta sobre o avançado do Atlético de Madrid emprestado ao Alavés, tem recebido ameaças de morte e insultos.

Giuliano sofre uma fratura de perónio e luxação do tornozelo e foi operado esta segunda-feira de manhã.

O Alavés, refira-se, pediu à federação para atuar com mão dura a respeito do caso que fez com que a partida não terminasse.

Já Diego Simeone, tinha acabado de chegar a Madrid com o Atlético, oriundo de São Francisco, e viajou de emergência para Vitória, cidade do Alavés, para acompanhar o filho.