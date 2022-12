Jogador punido com 125 jogos de suspensão

Pena aplicada após agressão a uma árbitra assistente

Um jogador dos distritais de Madrid foi suspenso por 125 jogos por agredir uma árbitra assistente.

Javier B. V., do CD Daganzo, levou uma pena exemplar. O jogo, contra o Los Santos de la Humosa, foi suspenso, quando estava 2-1, resultado que depois foi homologado como final (a partida foi no dia 11 de dezembro).

O castigo explica-se da seguinte forma: 13 jogos por insultos, 40 por ameaças, coação, empurrar e agir com violência contra o árbitro, assistentes ou as autoridades desportivas, 41 jogos por agressão ao árbitro e 31 jogos por agir com violência.

No relatório de jogo, consta que "o jogador 15 dos visitantes golpeou a minha assistente com uma bola na cara a uma distância inferior a um metro". "Quando nos dirigíamos aos balneários, ele disse 'se meterem isto no relatório eu vou matar-vos'", juntou o árbitro principal.